NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Daktronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Daktronics-Papier letztlich bei 13,42 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hat, hat nun 745,156 Anteile im Depot. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 01.05.2026 14 679,58 USD wert, da der Schlussstand 19,70 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 14 679,58 USD, was einer positiven Performance von 46,80 Prozent entspricht.

Daktronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 950,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at