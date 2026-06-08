NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daktronics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,82 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Daktronics-Aktie investierten, hätten nun 146,628 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 2 803,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,12 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 803,52 USD entspricht einer Performance von +180,35 Prozent.

Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 925,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at