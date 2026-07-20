NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Daktronics-Anteile bei 6,57 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hat, hat nun 152,207 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 17.07.2026 2 910,20 USD wert, da der Schlussstand 19,12 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 191,02 Prozent angewachsen.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 921,11 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at