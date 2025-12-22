NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Daktronics-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 3 558,719 Daktronics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 66 975,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 569,75 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 920,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at