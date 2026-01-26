Daktronics Aktie

WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

Performance im Blick 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daktronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daktronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.01.2021 wurde das Daktronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Daktronics-Papier an diesem Tag 5,12 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Daktronics-Aktie investierten, hätten nun 19,531 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 420,12 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 23.01.2026 auf 21,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 320,12 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Daktronics betrug jüngst 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

