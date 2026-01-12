NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Daktronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,150 Daktronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.01.2026 auf 20,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 292,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,27 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Daktronics einen Börsenwert von 1,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at