Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Daktronics-Investition im Blick
|
11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Daktronics-Papier an diesem Tag bei 5,10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 19,608 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 402,55 USD wert. Damit wäre die Investition um 302,55 Prozent gestiegen.
Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 993,08 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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