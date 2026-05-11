NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Daktronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Daktronics-Papier an diesem Tag bei 5,10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, befänden sich nun 19,608 Daktronics-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 402,55 USD wert. Damit wäre die Investition um 302,55 Prozent gestiegen.

Der Daktronics-Wert an der Börse wurde auf 993,08 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at