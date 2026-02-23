Daktronics Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daktronics von vor 5 Jahren verdient
Am 23.02.2021 wurden Daktronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Daktronics-Papier bei 5,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Daktronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 186,916 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 27,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 183,18 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 5 183,18 USD entspricht einer Performance von +418,32 Prozent.
Der Börsenwert von Daktronics belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
