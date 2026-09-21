Daktronics Aktie

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WKN: 923255 / ISIN: US2342641097

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Lohnendes Daktronics-Investment? 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Daktronics von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Daktronics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 22,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,167 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786,36 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 18.09.2026 auf 17,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,36 Prozent abgenommen.

Am Markt war Daktronics jüngst 836,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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