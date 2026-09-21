Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|Lohnendes Daktronics-Investment?
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Daktronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Daktronics von vor einem Jahr angefallen
Die Daktronics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 22,14 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 45,167 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786,36 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 18.09.2026 auf 17,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,36 Prozent abgenommen.
Am Markt war Daktronics jüngst 836,85 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daktronics Inc.
Analysen zu Daktronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daktronics Inc.
|15,20
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.