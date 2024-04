NASDAQ Composite Index-Papier Dassault Systèmes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dassault Systèmes-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Dassault Systèmes-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Dassault Systèmes-Anteile an der Börse NASO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dassault Systèmes-Anteile an diesem Tag 31,02 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,242 Dassault Systèmes-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.04.2024 1 299,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,90 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at