NASDAQ Composite Index-Papier Dassault Systèmes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dassault Systèmes-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Dassault Systèmes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Dassault Systèmes-Anteilen an der Börse NASO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,11 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,196 Dassault Systèmes-Aktien. Die gehaltenen Dassault Systèmes-Anteile wären am 07.06.2024 932,96 USD wert, da der Schlussstand 40,22 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 6,70 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at