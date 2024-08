NASDAQ Composite Index-Papier Dassault Systèmes-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dassault Systèmes von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Dassault Systèmes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Dassault Systèmes-Anteilen via Börse NASO ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,613 Dassault Systèmes-Anteilen. Die gehaltenen Dassault Systèmes-Aktien wären am 09.08.2024 646,06 USD wert, da der Schlussstand 36,68 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 35,39 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at