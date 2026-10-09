NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: Hätte sich eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment gewesen.

Am 09.10.2023 wurde die Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deckers Outdoor-Aktie an diesem Tag 83,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,201 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 99,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,83 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at