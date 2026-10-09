Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Performance im Blick
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: Hätte sich eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren rentiert?
Am 09.10.2023 wurde die Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Deckers Outdoor-Aktie an diesem Tag 83,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,201 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 99,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,83 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 10,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.
Analysen zu Deckers Outdoor Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deckers Outdoor Corp.
|74,00
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.