NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie gebracht.

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Deckers Outdoor-Anteile 11,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, hätte er nun 908,953 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 99,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90 613,52 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 806,14 Prozent angezogen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at