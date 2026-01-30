Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Frühe Anlage
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 70,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,427 Deckers Outdoor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 99,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,60 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Deckers Outdoor eine Marktkapitalisierung von 14,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
