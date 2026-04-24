NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Deckers Outdoor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 24.04.2023 wurde das Deckers Outdoor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers betrug an diesem Tag 81,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Deckers Outdoor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,225 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 107,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,93 Prozent.

Deckers Outdoor wurde am Markt mit 15,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at