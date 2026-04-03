NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deckers Outdoor-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,815 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 98,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,46 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 78,46 Prozent gleich.

Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at