NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 84,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Deckers Outdoor-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118,793 Deckers Outdoor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103 441,44 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 15.02.2024 auf 870,77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 934,41 Prozent.

Deckers Outdoor wurde am Markt mit 21,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at