NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deckers Outdoor-Papier 9,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,604 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 109,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 811,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 081,17 Prozent gesteigert.

Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at