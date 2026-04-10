Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Langfristige Investition
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Deckers Outdoor-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deckers Outdoor-Papier 9,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 107,604 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 109,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 811,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 081,17 Prozent gesteigert.
Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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