NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2016 wurde das Deckers Outdoor-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,963 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie auf 86,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 773,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 673,80 Prozent angezogen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at