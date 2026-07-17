Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Langfristige Investition 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Deckers Outdoor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Deckers Outdoor-Anteile an diesem Tag bei 91,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,096 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (109,03 USD), wäre die Investition nun 119,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,50 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Deckers Outdoor einen Börsenwert von 14,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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