NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 52,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 18,944 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 105,96 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 05.02.2026 auf 111,17 USD belief. Damit wäre die Investition um 110,60 Prozent gestiegen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at