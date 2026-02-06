Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor-Anlage im Blick 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 52,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 18,944 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 105,96 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 05.02.2026 auf 111,17 USD belief. Damit wäre die Investition um 110,60 Prozent gestiegen.

Deckers Outdoor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

