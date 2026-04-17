NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 105,67 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94,634 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 251,73 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 16.04.2026 auf 108,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,52 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich jüngst auf 15,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at