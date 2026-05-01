Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Performance
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,37 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hat, hat nun 17,741 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 1 813,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,20 USD belief. Mit einer Performance von +81,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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