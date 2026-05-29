NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55,91 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 178,870 Deckers Outdoor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Deckers Outdoor-Papiers auf 114,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 446,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 104,47 Prozent.

Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at