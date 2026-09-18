NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Deckers Outdoor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,379 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.09.2026 109,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,95 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor bezifferte sich zuletzt auf 10,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at