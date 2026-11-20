Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Deckers Outdoor-Performance im Blick
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 10,23 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,777 Deckers Outdoor-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 78,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 671,88 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 11,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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