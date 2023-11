NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Deckers Outdoor-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 129,90 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investierten, hätten nun 76,982 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Anteile wären am 16.11.2023 47 379,52 USD wert, da der Schlussstand 615,46 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 373,80 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Deckers Outdoor zuletzt 16,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at