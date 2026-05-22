NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deckers Outdoor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Deckers Outdoor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Deckers Outdoor-Anteile bei 76,03 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,152 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 102,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 349,67 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 349,67 USD, was einer positiven Performance von 34,97 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor bezifferte sich zuletzt auf 13,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at