Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Lohnende Deckers Outdoor-Investition? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deckers Outdoor-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, befänden sich nun 140,400 Deckers Outdoor-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 868,02 USD, da sich der Wert einer Deckers Outdoor-Aktie am 12.11.2026 auf 84,53 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,68 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deckers Outdoor eine Marktkapitalisierung von 11,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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