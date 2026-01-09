NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Deckers Outdoor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deckers Outdoor-Aktie 52,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,908 Deckers Outdoor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204,87 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 08.01.2026 auf 107,36 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 104,87 Prozent.

Deckers Outdoor war somit zuletzt am Markt 15,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

