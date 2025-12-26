NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Deckers Outdoor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Deckers Outdoor-Papier letztlich bei 209,43 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,749 Deckers Outdoor-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 820,23 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 24.12.2025 auf 100,95 USD belief. Damit wäre die Investition 51,80 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Deckers Outdoor zuletzt 14,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at