NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Deckers Outdoor-Investment verdient

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Deckers Outdoor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Deckers Outdoor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,13 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hat, hat nun 0,900 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 505,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 354,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Deckers Outdoor eine Börsenbewertung in Höhe von 13,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at