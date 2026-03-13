Deckers Outdoor Aktie

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WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Frühe Investition 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Deckers Outdoor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.03.2016 wurde die Deckers Outdoor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,400 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 100,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,22 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 947,22 Prozent angezogen.

Deckers Outdoor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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