Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Rentable Deckers Outdoor-Anlage?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Deckers Outdoor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 103,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 96,339 Deckers Outdoor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 665,70 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 01.10.2026 auf 79,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,34 Prozent.
Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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