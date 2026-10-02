Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

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Rentable Deckers Outdoor-Anlage? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Deckers Outdoor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 103,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Deckers Outdoor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 96,339 Deckers Outdoor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 665,70 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 01.10.2026 auf 79,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,34 Prozent.

Alle Deckers Outdoor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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