Deckers Outdoor Aktie

Deckers Outdoor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894298 / ISIN: US2435371073

Rentable Deckers Outdoor-Anlage? 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Papier Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Deckers Outdoor-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 150,02 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investierten, hätten nun 0,667 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 118,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,70 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,30 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich jüngst auf 16,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

