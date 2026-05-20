NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit DENTSPLY SIRONA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DENTSPLY SIRONA-Anteile 40,19 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,488 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 9,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,23 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 75,77 Prozent.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at