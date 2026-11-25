So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag bei 11,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,017 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 84,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,42 Prozent vermindert.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 1,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at