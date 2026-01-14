NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,771 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,48 USD wert. Mit einer Performance von -78,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 2,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at