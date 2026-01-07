NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren verloren

DENTSPLY SIRONA Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag bei 57,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 173,430 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Anteile wären am 06.01.2026 2 145,33 USD wert, da der Schlussstand 12,37 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -78,55 Prozent.
Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
