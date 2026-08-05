NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 14,05 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 711,744 Anteilen. Die gehaltenen DENTSPLY SIRONA-Papiere wären am 04.08.2026 10 156,58 USD wert, da der Schlussstand 14,27 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 1,57 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at