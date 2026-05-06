DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Lohnende DENTSPLY SIRONA-Investition?
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag 61,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,194 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 184,13 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 05.05.2026 auf 11,37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 81,59 Prozent.
DENTSPLY SIRONA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc
Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DENTSPLY SIRONA Inc
|9,32
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.