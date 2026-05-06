NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der DENTSPLY SIRONA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag 61,75 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,194 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 184,13 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Anteils am 05.05.2026 auf 11,37 USD belief. Das entspricht einem Minus von 81,59 Prozent.

DENTSPLY SIRONA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at