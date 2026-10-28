DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|DENTSPLY SIRONA-Performance
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 28.10.2025 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,07 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hat, hat nun 765,111 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 153,79 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 27.10.2026 auf 9,35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,46 Prozent eingebüßt.
Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 1,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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