NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen DENTSPLY SIRONA-Einstiegs gewesen.

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 31,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 314,070 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 11,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 580,40 USD wert. Mit einer Performance von -64,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,24 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at