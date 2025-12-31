DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Lohnender DENTSPLY SIRONA-Einstieg?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren eingebracht
DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 31,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das DENTSPLY SIRONA-Papier investiert hätte, hätte er nun 314,070 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DENTSPLY SIRONA-Aktie auf 11,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 580,40 USD wert. Mit einer Performance von -64,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
DENTSPLY SIRONA war somit zuletzt am Markt 2,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Incmehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25