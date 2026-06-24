DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|DENTSPLY SIRONA-Performance
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit DENTSPLY SIRONA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 63,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 156,814 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (10,20 USD), wäre die Investition nun 1 599,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84,01 Prozent.
Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich jüngst auf 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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