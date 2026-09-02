DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
|Lukrativer DENTSPLY SIRONA-Einstieg?
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 7,241 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 77,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,76 USD belief. Damit wäre die Investition 22,09 Prozent weniger wert.
DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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