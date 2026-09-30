NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien verlieren können.

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,69 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 78,802 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 707,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,98 USD belief. Damit wäre die Investition 29,24 Prozent weniger wert.

DENTSPLY SIRONA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at