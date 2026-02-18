NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen DENTSPLY SIRONA-Investment gewesen.

Am 18.02.2025 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,84 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 530,786 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 602,97 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 17.02.2026 auf 12,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,97 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at