NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.07.2021 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 63,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,580 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 13,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,56 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 78,44 Prozent.

DENTSPLY SIRONA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at