DENTSPLY SIRONA Aktie

DENTSPLY SIRONA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093

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Lukrativer DENTSPLY SIRONA-Einstieg? 08.07.2026 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,496 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.07.2026 auf 12,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 737,45 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 26,26 Prozent gleich.

DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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